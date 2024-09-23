هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير

كشف الألماني ذو الأصول البرازيلية هندريك لاعب الأهلي السابق عن أسباب رحيله عن النادي وحقيقة إصابته المزمنة.

وقال هندريك في تصريحاته لقناة صدى البلد: "فقدت الكثير من السنوات في مسيرتي الكروية بسبب مشكلتي مع الأهلي مما قادني إلى الاعتزال في نهاية الموسم".

وأضاف "الأهلي لم يمنحني ما يثبت إنهاء عقدي وبالتالي لم أكن حرا، ولم ترغب الأندية الأخرى في التعاقد معي لهذا السبب".

وأوضح "هذا الأمر ينطبق على أندية مصرية وأخرى عربية منها أندية سعودية ولكن لم أتمكن من الحصول على بطاقتي الدولية لأن الأهلي رفض إرسالها، وقدمت شكوى أمام الاتحاد الدولي "فيفا" للرحيل عن النادي".

وأكمل "لعبت مباريات قليلة مع الأهلي وتحسنت حين حصلت على الفرصة وكنت أتمنى الاستمرار لفترة أطول، ولكن لم يتم تسجيلي في قائمة الفريق فطلبت الرحيل".

وكشف "حدث شيء ما له علاقة بالوكلاء وأشياء حدثت خلف الكواليس لم أعرف عنها شيئا، تطورت إلى مكالمات تهديد لأدفع لهم مبالغ مالية لم نتفق عليها، فحين أتيت إلى مصر كنت بمفردي".

وواصل "هددوني قبل التوقيع بالإيقاف ولكني فعلت كل شيء بنفسي دون اللجوء للوكلاء، ماذا كانوا يفعلون لست أدري، ولكني تلقيت مكالمات ورسائل طوال الوقت، وأتى أشخاص لفندق إقامتي وطلبوا مني المال. الوكيل المشار إليه لم يكن مصريا".

وتابع هندريك "لم أطلب المساعدة من مسؤولي الأهلي في هذا الوضع لأني لم أكن أعرف لمن يجب أن أتحدث. لم أعرف بمن أثق في هذا الوضع فقد كنت وحيدا في مصر".

أما عن شائعات إصابته المزمنة عند انتقاله للأهلي قال: "هذه شائعات غير حقيقية وسببت لي عدة مشاكل تحديدا في وقت انتقالي للسعودية".

وأوضح "قبل انتقالي للأهلي كنت ألعب مع فريق استقلال الإيراني وتعرضت لمخالفة قوية على أرضية صلبة فشعرت بألم في ركبتي وازداد سوءا، وبعد التوقيع أتيت لمصر وذهبت لأخصائي وفحص ركبتي وقال إنه لا حاجة لإجراء جراحة".

واختتم "لم يكن هناك من يريد التعامل معي حتى تنتهي مشكلتي مع الأهلي في فيفا. واسم الأهلي كبير في المنطقة العربية التي استهدفت التواجد بها".

وكان هندريك قد انضم إلى الأهلي في يناير 2015، واستمر مع الفريق حتى رحل في شتاء 2016، وكان يحاول الرحيل في بداية الصيف بينما انتهى الدوري بذلك الموسم (2014-2015) في أغسطس.

وبعد رحيله عن الأهلي لعب ظل هندريك حرا لقرابة عام قبل انتقاله إلى لاهتي الفنلندي في يناير 2017، واستمر هناك لعام ونصف، ثم ابتعد لعام آخر حتى عاد مع كوكولان الفنلندي في يناير 2019، ليعتزل في شتاء العام التالي.