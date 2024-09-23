محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري

كشف أشرف عبد العزيز المستشار القانوني للتوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب عن موقف الشكوى المطالبة بإيقاف القيد في النادي المصري لحين سداد مستحقاتهما.

وقال عبد العزيز في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "التوأم لم يحصل على مستحقاته منذ 14 مارس 2023".

وأضاف "لم يتم إيقاف قيد النادي المصري حتى الآن رغم تقديم شكوى ضد النادي بسبب المستحقات".

وأوضح "علاقة التوأم بجماهير بورسعيد كبيرة ورائعة، ولكن هذه هي اللوائح التي تلزم بإيقاف القيد تلقائيا لحين سداد المستحقات".

وأكمل "حسام وإبراهيم حسن رفضا التحرك في بادئ الأمر في مسألة القيد احتراما لهذه العلاقة مع الجماهير".

وواصل "إجمالي مستحقات الجهاز الفني لدى المصري تصل إلى 6 ملايين جنيه".

أما عن أحمد فتوح لاعب الزمالك أوضح "قريبا سيتم تحديد موعدا لأذهب أنا وأحمد فتوح لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل السيد الشبكي".