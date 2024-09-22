كابوس مرعب في إصابة تير شتيجن.. وهل يحق لبرشلونة استبداله

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

تير شتيجن

أصيب مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في مباراة الفريق أمام فياريال، وخرج محمولا قبل نهاية الشوط الأول.وشوهد الألماني وهو يغادر المستشفى على كرسي متحرك.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابته في أوتار الركبة، تحديدا الوتر الرضفي للركبة اليمنى الذي أصيب فيه عام 2021.

وبسؤال خوان لابورتا رئيس النادي عن ذلك عقب المباراة قال: "يبدو ذلك".

أخبار متعلقة:
روائع يامال ورافينيا وإصابة تير شتيجن.. برشلونة يواصل دهس الخصوم بخماسية أمام فياريال أنشيلوتي: التمريرات الطويلة حل مشكلة برشلونة.. وموعد عودة كامافينجا مدرب موناكو: طرد جارسيا نقطة تحول.. وكان بإمكاننا الفوز على برشلونة بنتيجة أكبر فليك يتحدث عن - أثر طرد جارسيا وحقيقة أزمة برشلونة مع دوري الأبطال

أما هانزي فليك مدرب برشلونة فقال بعد المباراة: "يجب أن ننتظر النتائج النهائية، ولكن الإصابة تبدو خطيرة".

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن إمكانية تعاقد برشلونة مع حارس مرمى وفقا للوائح.

وأوضحت الصحيفة أن المادة 77 من قواعد الدوري الإسباني تسمح باستبدال اللاعب المصاب لأكثر من 4 أشهر باستخدام 80% من راتب اللاعب المصاب و2% من سقف رواتب الفريق.

المادة ذاتها اعتمد عليها برشلونة في تعاقده مع مارتن برايثوايت في فبراير 2019، حين أصيب لويس سواريز لنهاية الموسم.

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
راديو كتالونيا: غياب تير شتيجن قد يصل إلى 8 أشهر روائع يامال ورافينيا وإصابة تير شتيجن.. برشلونة يواصل دهس الخصوم بخماسية أمام فياريال انتهت في الدوري الإسباني - فياريال (1)-(5) برشلونة تشكيل برشلونة - دومينيجيز وتوري أساسيان.. وأنسو فاتي على مقاعد البدلاء أنشيلوتي يكشف حالة بيلينجهام وكارباخال بعد تعرضهما للإصابة مبابي يواصل التسجيل.. ريال مدريد يقلب الطاولة على إسبانيول ويفوز برباعية انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(1) إسبانيول تشكيل ريال مدريد - تشواميني مدافع وفينيسيوس على مقاعد البدلاء ضد إسبانيول
أخر الأخبار
عبد الرحيم دغموم: هكذا استفدت من خطة علي ماهر.. وولمَ لا نفوز بالكونفدرالية؟ ساعة | الكرة الإفريقية
الشامي: كنا تحت الضغط أمام الهلال.. ونستعد لهذه المباراة منذ عام 2 ساعة | الكرة المصرية
ميدو جابر: الهدف المتأخر صعب الأمور.. ونحن في نهاية الموسم ولسنا في بدايته 2 ساعة | الكرة الإفريقية
صلاح محسن: لست لاعبا مزاجيا.. وهذا ما كنت بحاجة إليه 2 ساعة | الكرة المصرية
مدير منتخب مصر السابق يكشف حقيقة تسبب فيتوريا بأزمة غرامة شركة المباريات 2 ساعة | الكرة المصرية
بيرسي تاو: نعرف أن جمهور الأهلي يريد منا المزيد.. سنفعل ذلك لأجلهم 3 ساعة | الدوري المصري
راديو كتالونيا: غياب تير شتيجن قد يصل إلى 8 أشهر 3 ساعة | الدوري الإسباني
برناردو: أرسنال لعب بشكل عنيف.. وهكذا أخطأ الحكم في احتساب هدفيه 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 4 تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك