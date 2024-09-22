كابوس مرعب في إصابة تير شتيجن.. وهل يحق لبرشلونة استبداله

أصيب مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في مباراة الفريق أمام فياريال، وخرج محمولا قبل نهاية الشوط الأول.وشوهد الألماني وهو يغادر المستشفى على كرسي متحرك.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابته في أوتار الركبة، تحديدا الوتر الرضفي للركبة اليمنى الذي أصيب فيه عام 2021.

وبسؤال خوان لابورتا رئيس النادي عن ذلك عقب المباراة قال: "يبدو ذلك".

أما هانزي فليك مدرب برشلونة فقال بعد المباراة: "يجب أن ننتظر النتائج النهائية، ولكن الإصابة تبدو خطيرة".

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن إمكانية تعاقد برشلونة مع حارس مرمى وفقا للوائح.

وأوضحت الصحيفة أن المادة 77 من قواعد الدوري الإسباني تسمح باستبدال اللاعب المصاب لأكثر من 4 أشهر باستخدام 80% من راتب اللاعب المصاب و2% من سقف رواتب الفريق.

المادة ذاتها اعتمد عليها برشلونة في تعاقده مع مارتن برايثوايت في فبراير 2019، حين أصيب لويس سواريز لنهاية الموسم.