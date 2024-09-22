بمشاركة عبد القادر.. خوسيلو وسوريا يسجلان وبانون يصنع في خسارة قطر أمام الغرافة

تغلب الغرافة على نادي قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري القطري.

وشارك أحمد عبد القادر مع قطر من بداية المباراة وحتى الدقيقة 75.

تقدم الغرافة في الدقيقة 10 بهدف أحمد الجانحي.

وفي الدقيقة 30 سجل الجزائري ياسين براهيمي الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وسجل المخضرم سيباستيان سوريا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 42، بعد تمريرة من المغربي بدر بانون مدافع الأهلي السابق.

وفي الدقيقة 72 سجل خوسيلو مهاجم ريال مدريد السابق هدف حسم المباراة.

وخرج عبد القادر في الدقيقة 75، وحل عيسى بالانجي بدلا منه.

النتيجة رفعت رصيد الغرافة إلى 8 نقاط في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد قطر عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.