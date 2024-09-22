كما انفرد في الجول - سيراميكا يتعاقد مع أحمد أشرف لاعب الأهلي السابق

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 23:13

كتب : عمرو نبيل

أحمد أشرف

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن تعاقده مع أحمد أشرف لاعب الأهلي السابق.

وكتب سيراميكا عبر صفحاته الرسمية: "فريقنا يتمم تعاقده مع الجناح المتألق أحمد أشرف. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد".

وكان FilGoal.com قد علم إن سيراميكا اتفق مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما للتعاقد معه بعقد 5 أعوام.

ولم يقيد الأهلي اللاعب في قائمته وبالتالي أصبح حرا.

ولعب الجناح مع الأهلي في الموسم الماضي مباراتين لمدة 64 دقيقة.

وحصل أشرف على فرصته بعد حسم الأهلي بطولة الدوري واللعب بالفريق الأساسي بعد حصول الأساسيين على راحة.

واشترك أشرف في مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة 33 من الدوري لمدة 63 دقيقة.

وشارك لمدة دقيقة واحدة ضد مودرن سبورت في الجولة الأخيرة من الدوري.

وتعاقد الأهلي مع أشرف في شتاء 2022 قادما من الإنتاج الحربي.

أحمد أشرف الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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