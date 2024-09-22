أرتيتا: دوكو كان يستحق الطرد.. وأمر مقلق في الدوري الأفضل وحققنا معجزة ضد سيتي

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي كان يستحق الطرد.

ورفض مانشستر سيتي الخروج مهزوما أمام أرسنال وحقق تعادلا مثيرا في الوقت القاتل، لتنتهي القمة بينهما بالتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لشبكة سكاي سبورتس: "أنا فخور للغاية بالطريقة التي لعب بها اللاعبون في الظروف الطبيعية كانت ممتازة، ولذلك لم نخسر لمدة 40 مباراة".

وأضاف "الموقف الذي تم وضعنا فيه وهو اللعب بعشرة لاعبين لمدة 55 دقيقة يخبرك شخصية لاعبينا وأنا فخور بهم".

وأكمل "أشعر بخيبة أمل بسبب التعادل بعد 97 دقيقة من الصمود".

وتابع "ليس من شأني التعليق على أمر إهدارنا للوقت بشكل متعمد".

وشدد "جيريمي دوكو كان يستحق الطرد، الأمر واضح للغاية ولست بحاجة للحديث عنه".

وواصل "لعبنا بـ10 لاعبين مرتين ضد سيتي في 5 مباريات وهو أمر مقلق للغاية أن نراه في أفضل دوري في العالم، من الصعب للغاية اللعب بـ 11 لاعبا، ومع 10 لاعبين يكون الأمر مستحيلا، لأن عليك الدفاع عن منطقة الست ياردات الخاصة بك مرارا وتكرارا".

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل عدم التعليق على طرد لياندرو تروسارد، ما حققناه في الاتحاد معجزة".

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 13 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما وصل أرسنال إلى النقطة 11 في المركز الرابع.