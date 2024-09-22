روائع يامال ورافينيا وإصابة تير شتيجن.. برشلونة يواصل دهس الخصوم بخماسية أمام فياريال

سحق برشلونة مضيفه فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تقدم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 20 و35، وقلص أيوزي بيريز الفارق في الدقيقة 38.

ثم سجل بابلو توري الثالث في الدقيقة 58، وتلاه رافينيا بهدفين في الدقيقتين 75 و83.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة على صدارة الدوري، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب.

كما وصل البلوجرانا إلى 22 هدفا كأقوى هجوم في الدوري حتى الآن.

البداية أتت بتسديدة من لامين يامال اصطدمت بالعارضة ثم ارتدت إلى بيدري ليتابعها بتسديدة أبعدها الدفاع في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 20 سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول بلمسة واحدة بعد تمريرة رائعة من بابلو توري.

ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 35 بمتابعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

فياريال تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 38 بهدف من أيوزي بيريز بعد عرضية أرضية وصلته داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 45 أصيب مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، وخرج على نقالة ليحل إيناكي بينيا بدلا منه.

وتألق بابلو توري مسجلا الثالث في الدقيقة 58 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

ثم حل باو فيكتور ومارك كاسادو وباو كوبارسي بدلا من بيدري وبابلو توري وسيرجي دومينيجيز.

وفي الدقيقة 65 تحصل برشلونة على ركلة جزاء بسبب تدخل إريك بايلي على لامين يامال، ولكن سددها ليفاندوفسكي في القائم في الدقيقة 67.

وسريعا سجل فياريال الهدف الثاني في الدقيقة 68 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

فيما سجل رافينيا رابع الأهداف بتسديدة متقنة على يمين الحارس في الدقيقة 75.

اللقطة الأروع أتت في الدقيقة 83 بتسديدة من رافينيا بعد تمريرة مثالية من لامين يامال.

برشلونة على الصدارة بـ 18 نقطة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 11 نقطة في المركز الخامس متلقيا الخسارة الأولى.