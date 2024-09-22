انتهت دربي ميلانو - إنتر (1)-(2) ميلان.. ميلانو حمراء وسوداء

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد ميلان في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحل إنتر المركز السادس برصيد 8 نقاط في جدول الترتيب، بينما ميلان في المركز الـ13 بـ5 نقاط.

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انتهت

ق 88: جووووووووول قاتل من جابيا برأسية عقب عرضية من ركلة حرة.

ق 77: أبراهام يهدر فرصة لا تعوض.

ق 75: سومر يتصدى لانفراد رافاييل لياو.

ق 72: تسديدة قوية على الطائر من لاوتارو يتصدى لها مينيان.

ق 64: سومر يواصل إنقاذ إنتر بعد تسديدة من تيجاني رايندرز.

ق 46: تصدي بارع من يان سومر بعد رأسية من تامي أبراهام.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: تصويبة أرضية من ماركوس تورام داخل منطقة الجزاء وتصدى لها مايك مينيان.

ق 28: جوووووووول فيديريكو ديماركو بعد تمريرة من لاوتارو مارتينيز ثم تسديدة من ديماركو داخل منطقة الجزاء.

ق 10: جووووووول ميلان بوليسيتش بعد توغل رائع ثم سدد في المرمى مباشرة

بداية المباراة

إنتر ميلان الدوري الإيطالي
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