بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع متذيل الدوري الفرنسي

تعادل نانت مع مضيفه أنجيه بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

تقدم جوهان لوبونان في الدقيقة 18 لنانت بعد تمريرة من موسيس سيمون.

وفي الدقيقة 24 تعادل الجزائري حمد عبدلي لأنجيه من ركلة جزاء.

وشارك مصطفى محمد في المباراة في الدقيقة 61 بدلا من دوجلاس أوجوستو.

وتحصل مصطفى على بطاقة صفراء في الدقيقة 67 بسبب تدخل قوي.

وبذلك يحتل نانت المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط.

وتعادل نانت في مباراتين وخسر واحدة وفاز مرتين.

أما أنجيه فيتذيل جدول الترتيب بنقطتين فقط، وهذا تعادله الثاني بعد 3 هزائم متتالية