تشكيل دربي ميلانو – إنتر يهاجم بـ لاوتارو وتورام.. وميلان برسم خططي جديد

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

ماركوس تورام - إنتر ميلان

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان تشكيل فريقه الأساسي في مواجهة خصمه ميلان بعد قليل في دربي ميلانو.

وتقام المباراة في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويلعب إنتر بتشكيله المعتاد بتواجد لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

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بينما أجرى باولو فونسيكا تغييرا على الرسم الخططي لفريقه إذ يلعب بطريقة 4-4-2 للمرة الأولى في الموسم الحالي بدلا من 4-3-3.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافار – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

بينما تشكيل ميلان جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: إيمرسون رويال – ماتيو جابيا – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: كريتسيان بوليسيتش – تيجاني رايندرز – يوسف فوفانا – رافاييل لياو

خط الهجوم: ألفارو موراتا – تامي أبراهام

إنتر ميلان ميلان دربي ميلانو الدوري الإيطالي سيموني إنزاجي
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