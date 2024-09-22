تدريبات بدنية وجلسة مع جوميز.. الزمالك يواصل استعداداته للسوبر الإفريقي

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

مران الزمالك

واصل فريق الزمالك استعداداته لمنافسات السوبر الإفريقي بعدما خاض مران اليوم الأحد.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الجمعة على لقب كأس السوبر الإفريقي في السعودية.

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وخاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وحرص جوميز على عقد جلسة مع جهازه المعاون لشرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه استعدادا لمواجهة الأهلي.

واكتفى جوميز بالفقرات الخططية في المران دون خوض تقسيمة بين اللاعبين.

وسيتولى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مهمة رئاسة بعثة فريقه لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالرياض العاصمة السعودية.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، تولي حسين لبيب مهمة رئاسة بعثة الفريق التي ستسافر السعودية لخوض السوبر الإفريقي.

يلعب الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك هو حامل لقب الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.

وكان كاف قد سمح بمد القيد لمواجهة السوبر الإفريقي من 1 إلى 12 سبتمبر الجاري.

ونجح الزمالك خلال فترة 1 إلى 12 سبتمبر من قيد كل من:

- المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان على سبيل الإعارة

- الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي.

- محمد حمدي ظهير وجناح أيسر إنبي على سبيل الإعارة.

- السنغالي سيدي ندياي مهاجم جيدياوايي كأحد صفقات تحت السن.

- البولندي كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي على سبيل الإعارة.

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