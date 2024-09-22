حمدي فتحي يصنع ويتفوق على تريزيجيه في فوز الوكرة على الريان
الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 20:12
كتب : FilGoal
فاز الوكرة على منافسه الريان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.
حمدي فتحي
النادي : الوكرة
ولعب الثنائي المصري حمدي فتحي لاعب الوكرة، ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان المباراة كاملة.
وتعتبر هذه هي المباراة الأولى يتواجه فيها حمدي فتحي وتريزيجيه في دوري نجوم قطر بعد انضمام تريزيجيه للريان في الصيف الماضي.
وصنع حمدي فتحي هدف الريان الأول بعدما استرد الكرة ومررها إلى دالا وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك في الدقيقة الثامنة.
حمدي فتحي 🅰️
دالا ⚽️🔝#الريان_الوكرة | #دوري_نجوم_أريدُpic.twitter.com/kWHTBpbXKV— نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) September 22, 2024
وضاعف ريكاردو جوميز النتيجة في الدقيقة 36 برأسية متقنة بعد عرضية من عبد الكريم حسن.
عرضية رائعة من كيمو ✅
جوميز في الموعد 💪#الريان_الوكرة | #دوري_نجوم_أريدُpic.twitter.com/avE2DFv7vo— نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) September 22, 2024
ولعب أشرف بنشرقي لاعب الريان المباراة منذ الدقيقة 72 إذ دخل بدلا من أحمد الراوي.
وعاد الوكرة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة ضد الدحيل وتراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وللمباراة الثانية على التوالي يخسر الريان.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الوكرة للنقطة الثامنة في المركز الرابع في جدول ترتيب نجوم قطر.
بينما تجمد رصيد الريان عند النقطة السادسة في المركز الثامن.