حمدي فتحي يصنع ويتفوق على تريزيجيه في فوز الوكرة على الريان

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 20:12

كتب : FilGoal

الوكرة - ريكاردو جوميز

فاز الوكرة على منافسه الريان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

ولعب الثنائي المصري حمدي فتحي لاعب الوكرة، ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان المباراة كاملة.

وتعتبر هذه هي المباراة الأولى يتواجه فيها حمدي فتحي وتريزيجيه في دوري نجوم قطر بعد انضمام تريزيجيه للريان في الصيف الماضي.

أخبار متعلقة:
بدون راحة.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة السوبر الإفريقي كرة يد - أون تايم سبورتس تحصل على حقوق إذاعة مونديال الأندية بمشاركة الأهلي والزمالك "صعود أول 3 فرق".. اتحاد الكرة يعلن جدول وشروط دوري المحترفين مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: ميكالي وقع عقود قيادة منتخب الشباب

وصنع حمدي فتحي هدف الريان الأول بعدما استرد الكرة ومررها إلى دالا وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك في الدقيقة الثامنة.

وضاعف ريكاردو جوميز النتيجة في الدقيقة 36 برأسية متقنة بعد عرضية من عبد الكريم حسن.

ولعب أشرف بنشرقي لاعب الريان المباراة منذ الدقيقة 72 إذ دخل بدلا من أحمد الراوي.

وعاد الوكرة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة ضد الدحيل وتراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وللمباراة الثانية على التوالي يخسر الريان.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الوكرة للنقطة الثامنة في المركز الرابع في جدول ترتيب نجوم قطر.

بينما تجمد رصيد الريان عند النقطة السادسة في المركز الثامن.

الريان محمود حسن تريزيجيه حمدي فتحي دوري نجوم قطر الوكرة
نرشح لكم
بمشاركة عبد القادر.. خوسيلو وسوريا يسجلان وبانون يصنع في خسارة قطر أمام الغرافة بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع متذيل الدوري الفرنسي انتهت دوري نجوم قطر - الريان (0)-(2) الوكرة.. تفوق فتحي على تريزيجيه التشكيل - وجها لوجه.. تريزيجيه وحمدي فتحي أساسيان بمواجهة الريان ضد الوكرة تشكيل نانت – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد أنجيه بعد تعافيه من الإصابة مرموش: هذه الأسباب دفعتني للبقاء مع فرانكفورت مدرب فرانكفورت يتغزل في مرموش.. ويتحدث عن مستقبله سام مرسي يكشف كيف سجل هدفه المتأخر أمام ساوثامبتون
أخر الأخبار
رئيس مكافحة المنشطات: لا يوجد عقوبة على رمضان صبحي 2 دقيقة | الدوري المصري
تصنيف الكونفدرالية - الزمالك على رأس مجموعة وقد يرافق المصري 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
كابوس مرعب في إصابة تير شتيجن.. وهل يحق لبرشلونة استبداله 19 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة عبد القادر.. خوسيلو وسوريا يسجلان وبانون يصنع في خسارة قطر أمام الغرافة 26 دقيقة | المحترفون
من أجل أولمبياد لوس أنجلوس.. اتحاد الكرة يعلن توقيع ميكالي لقيادة منتخب الشباب 27 دقيقة | منتخب مصر
كما انفرد في الجول - سيراميكا يتعاقد مع أحمد أشرف لاعب الأهلي السابق 32 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع مهاجم الترجي 50 دقيقة | ميركاتو
أرتيتا: دوكو كان يستحق الطرد.. وأمر مقلق في الدوري الأفضل وحققنا معجزة ضد سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 4 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي