حمدي فتحي يصنع ويتفوق على تريزيجيه في فوز الوكرة على الريان

فاز الوكرة على منافسه الريان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

ولعب الثنائي المصري حمدي فتحي لاعب الوكرة، ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان المباراة كاملة.

وتعتبر هذه هي المباراة الأولى يتواجه فيها حمدي فتحي وتريزيجيه في دوري نجوم قطر بعد انضمام تريزيجيه للريان في الصيف الماضي.

وصنع حمدي فتحي هدف الريان الأول بعدما استرد الكرة ومررها إلى دالا وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك في الدقيقة الثامنة.

وضاعف ريكاردو جوميز النتيجة في الدقيقة 36 برأسية متقنة بعد عرضية من عبد الكريم حسن.

ولعب أشرف بنشرقي لاعب الريان المباراة منذ الدقيقة 72 إذ دخل بدلا من أحمد الراوي.

وعاد الوكرة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة ضد الدحيل وتراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وللمباراة الثانية على التوالي يخسر الريان.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الوكرة للنقطة الثامنة في المركز الرابع في جدول ترتيب نجوم قطر.

بينما تجمد رصيد الريان عند النقطة السادسة في المركز الثامن.