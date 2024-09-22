"صعود أول 3 فرق".. اتحاد الكرة يعلن جدول وشروط دوري المحترفين

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 19:43

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول وشروط دوري المحترفين (الدرجة الثانية).

وكشف اتحاد الكرة عن تأهل أول ثلاثة فرق في جدول الترتيب إلى الدوري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية قد كشفت عن نظام جديد للدوري المصري الموسم المقبل بهبوط فريقين فقط.

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: ميكالي وقع عقود قيادة منتخب الشباب جولدن جيت يستغيث عبر في الجول: لا نعرف نحن في القسم الثالث أم الرابع.. واتحاد الكرة لا يرد المستشار القانوني لاتحاد الكرة: تعجبت من عقد فيتوريا.. وسأكشف تفاصيل أخرى مستقبلاً رغم بيان وكيله.. اتحاد الكرة: ميكالي مديرا فنيا لمنتخب 2005 وتوقيع العقود الأحد

وجاءت أبرز شروط دوري المحترفين للموسم المقبل كالآتي:

- يقام الدوري بمشاركة 20 فريقا على دورين بحيث تقام 38 جولة.

- ينطلق دوري المحترفين يوم 7 أكتوبر وينتهي في الأسبوع الأول من يونيو (تقام جولتان فقط في شهر رمضان)

- يصعد أول 3 فرق إلى الدوري الممتاز ويهبط آخر 3 فرق إلى القسم الثاني ب.

وكان دوري المحترفين الموسم الماضي قد أقيم بنظام مختلف.

إذ أقيم الدور الأول قبل أن يتم تقسيم الفرق لنصفين الأول ينافس على الصعود بينما النصف الآخر للمنافسة على الهبوط.

وتأهل فريقا بتروجت وغزل المحلة مباشرة إلى الدوري الممتاز بينما نجح حرس الحدود في حسم بطاقة التأهل من الملحق.

دوري المحترفين اتحاد الكرة
نرشح لكم
تدريبات بدنية وجلسة مع جوميز.. الزمالك يواصل استعداداته للسوبر الإفريقي بدون راحة.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة السوبر الإفريقي خبر في الجول - مهاجم نيجيري يصل مصر تمهيدا للتوقيع مع الاتحاد السكندري أفشة: فخور بوضع اسمي بجوار الخطيب وأبو تريكة.. وهذا هو حلم عمري خبر في الجول - الجونة يتوصل لاتفاق مع عصام صبحي لضمه في صفقة انتقال حر إمام عاشور: أتعلم الكثير من أفشة وهو بمثابة أخي كولر يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد احتفالية الدوري يوسف أيمن: جماهير الأهلي هي الحافز لتحقيق النجاح.. وأفتقد محمد عبد المنعم
أخر الأخبار
جوارديولا: أرسنال دافع بـ10 لاعبين وأضاعوا الوقت بعد الطرد 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روائع يامال ورافينيا وإصابة تير شتيجن.. برشلونة يواصل دهس الخصوم بخماسية أمام فياريال 31 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي.. والقنوات الناقلة 47 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دربي ميلانو - إنتر (1)-(1) ميلان.. جووووووووول ديماركو 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع متذيل الدوري الفرنسي 52 دقيقة | المحترفون
الكونفدرالية - ركلات الترجيح تقود المصري لدور المجموعات أمام الهلال الليبي 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس الأهلي - العين يكتسح أوكلاند في كأس إنتركونتينينتال بسداسية ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل دربي ميلانو – إنتر يهاجم بـ لاوتارو وتورام.. وميلان برسم خططي جديد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 4 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي