"صعود أول 3 فرق".. اتحاد الكرة يعلن جدول وشروط دوري المحترفين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول وشروط دوري المحترفين (الدرجة الثانية).

وكشف اتحاد الكرة عن تأهل أول ثلاثة فرق في جدول الترتيب إلى الدوري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية قد كشفت عن نظام جديد للدوري المصري الموسم المقبل بهبوط فريقين فقط.

وجاءت أبرز شروط دوري المحترفين للموسم المقبل كالآتي:

- يقام الدوري بمشاركة 20 فريقا على دورين بحيث تقام 38 جولة.

- ينطلق دوري المحترفين يوم 7 أكتوبر وينتهي في الأسبوع الأول من يونيو (تقام جولتان فقط في شهر رمضان)

- يصعد أول 3 فرق إلى الدوري الممتاز ويهبط آخر 3 فرق إلى القسم الثاني ب.

وكان دوري المحترفين الموسم الماضي قد أقيم بنظام مختلف.

إذ أقيم الدور الأول قبل أن يتم تقسيم الفرق لنصفين الأول ينافس على الصعود بينما النصف الآخر للمنافسة على الهبوط.

وتأهل فريقا بتروجت وغزل المحلة مباشرة إلى الدوري الممتاز بينما نجح حرس الحدود في حسم بطاقة التأهل من الملحق.