ريمونتادا معتادة في الـ+90.. ليفركوزن يقلب الطاولة على فولفسبورج ويزاحم بايرن

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

فيكتور بونيفاس

تمكن باير ليفركوزن من قلب الطاولة على منافسه فولفسبورج والفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف ليفركوزن كل من: فلوريان فيرتز وجوناثان تاه وبييرو هينكابي وفيكتور بونيفاس.

بينما أحرز أهداف فولفسبورج كل من: نوردي موكييلي بالخطأ في مرماه وسيباستيان بورناو وماتياس سفانبرج.

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واعتاد ليفركوزن الفوز في الدقائق القاتلة +90 تحت قيادة تشابي ألونسو.

وتقدم موكييلي بالخطأ في مرماه لفولفسبورج في الدقيقة الخامسة.

ثم تمكن فيرتز من التعادل لليفركوزن في الدقيقة 14 من صناعة جرانيت تشاكا.

وتقدم تاه من صناعة أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 32.

وعاد فولفسبورج مرة أخرى ليتعادل في الدقيقة 37 عن طريق بورناو من صناعة ياكوب كامينسكي.

وأحرز سفانبرج هدف التقدم مرة أخرى لفولفسبورج في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول صنعه كونستانتينوس كولييراكيس.

ثم تعادل مرة أخرى ليفركوزن في الدقيقة 48 من هينكابي من صناعة أليكس جارسيا.

وحصل يانيك جيرهاردت لاعب فولفسبورج على بطاقة حمراء بشكل مباشر في الدقيقة 88.

ومنح بونيفاس الفوز لليفركوزن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وارتفع رصيد ليفركوزن للنقطة التاسعة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني خلفا لبايرن ميونيخ، إذ يستمر في مزاحمته.

بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند النقطة الثالثة في المركز الـ13.

باير ليفركوزن الدوري الألماني فولفسبورج فيكتور بونيفاس
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