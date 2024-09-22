تشكيل برشلونة - دومينيجيز وتوري أساسيان.. وأنسو فاتي على مقاعد البدلاء
الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 18:32
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة فياريال.
ويحل برشلونة ضيفا على فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.
بينما فياريال في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حارس المرمى: مارك أندري تير شتيجن.
الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا – إنيجو مارتينيز – جيرارد مارتين.
الوسط: بيدري – بابلو توري – سيرجي دومينيجيز
الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.
بينما يتواجد أنسو فاتي على مقاعد البدلاء.
ويشهد تشكيل برشلونة العديد من الغيابات بسبب الإصابة.
إذ يغيب داني أولمو وفيرمين لوبيز للإصابة بجانب المصابين من قبل مثل رونالد أراوخو وجافي وفرينكي دي يونج.
بينما يغيب فيران توريس بسبب تعرضه للطرد في المباراة السابقة.