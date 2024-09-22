التشكيل - وجها لوجه.. تريزيجيه وحمدي فتحي أساسيان بمواجهة الريان ضد الوكرة

يشارك الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الريان وحمدي فتحي لاعب الوكرة في التشكيل الأساسي للمباراة المقرر بينهما.

تريزيجيه النادي : الريان حمدي فتحي النادي : الوكرة الريان الوكرة

ويستضيف الريان فريق الوكرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري القطري.

وشهد تشكيل الريان الأساسي تواجد الثنائي محمود تريزيجيه وأشرف بنشرقي.

ويتواجد أشرف بنشرقي في تشكيل الريان بالدوري لأول مرة بعد تسجيله عقب إصابة تياجو مينديز لاعب الوسط.

ويغيب مينديز عن الملاعب لمدة 5 أشهر، مما دفع إدارة الريان لتسجيل بنشرقي بدلا منه في قائمة اللاعبين الأجانب.

وكان من المقرر أن يشارك بنشرقي فقط في منافسات آسيا وكأس قطر.

بينما يتواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة.

ويحتل الريان المركز السادس برصيد 6 نقاط من أربع مباريات خاضهم.

بينما الوكرة في المركزالثامن برصيد 5 نقاط بنفس عدد المباريات.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.