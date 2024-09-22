تشكيل نانت – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد أنجيه بعد تعافيه من الإصابة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 17:13

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

أعلن أنطوان كومبواري المدير الفني لـ نانت تشكيل فريقه ضد منافسه أنجيه في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء بعدما تعافى من الإصابة.

وأصيب مصطفى محمد خلال لقاء منتخب مصر ضد كاب فيردي هذا الشهر، قبل أن يغيب عن لقاء بوتسوانا مع الفراعنة، ومباراة ستاد ريمس مع فريقه الفرنسي.

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وشارك مصطفى محمد كبديل في أول 3 جولات وسجل هدفا.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: كلفين أميان – جان شارلس كاستيليتو – نيكولاس بالويس – جان كفين دوفيرن

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – يوهان ليبينانت – تينو كاديوير

خط الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون

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ويحتل نانت المركز الثامن في جدول الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

مصطفى محمد نانت أنجيه
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