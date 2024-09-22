خبر في الجول - مهاجم نيجيري يصل مصر تمهيدا للتوقيع مع الاتحاد السكندري

وصل المهاجم النيجيري إمانويل أبيه لاعب فريق صباح الأذربيجاني السابق إلى مصر تمهيدا للتوقيع مع الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن أبيه سيخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة قبل توقيع عقد انضمامه للاتحاد السكندري.

المهاجم النيجيري صاحب الـ 27 عاما بدأ مسيرته مع فريق ألكالا الإسباني ومر بأكثر من فريق إسباني أبرزهم الفريق الرديف لسيلتا فيجو وتينيريفي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية.

ولعب أبيه آخر موسمين بقميص صباح الأذربيجاني.

وبقميص صباح شارك أبيه في 76 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفا وصنع 8.

وخلال الموسم الماضي سجل أبيه 5 أهداف وصنع 5 آخرين مع صباح خلال 38 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف بدوري المؤتمر الأوروبي وصنع آخر في شباك فريق ريجاس اللاتفي.

كما علم FiGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد قد توصل لاتفاق مع أحمد دعدور حارس مرمى سيراميكا كليوباترا السابق لضمه.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري المصري بالمركز الـ 11 في الموسم الماضي.

وسيقود تدريب الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.