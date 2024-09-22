خبر في الجول - مهاجم نيجيري يصل مصر تمهيدا للتوقيع مع الاتحاد السكندري

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 16:29

كتب : عمرو نبيل

إمانويل أبيه

وصل المهاجم النيجيري إمانويل أبيه لاعب فريق صباح الأذربيجاني السابق إلى مصر تمهيدا للتوقيع مع الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن أبيه سيخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة قبل توقيع عقد انضمامه للاتحاد السكندري.

المهاجم النيجيري صاحب الـ 27 عاما بدأ مسيرته مع فريق ألكالا الإسباني ومر بأكثر من فريق إسباني أبرزهم الفريق الرديف لسيلتا فيجو وتينيريفي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتعاقد مع دعدور كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع فيليب ناسيمينتو كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مغربي كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع فادي فريد

ولعب أبيه آخر موسمين بقميص صباح الأذربيجاني.

وبقميص صباح شارك أبيه في 76 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفا وصنع 8.

وخلال الموسم الماضي سجل أبيه 5 أهداف وصنع 5 آخرين مع صباح خلال 38 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف بدوري المؤتمر الأوروبي وصنع آخر في شباك فريق ريجاس اللاتفي.

كما علم FiGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد قد توصل لاتفاق مع أحمد دعدور حارس مرمى سيراميكا كليوباترا السابق لضمه.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري المصري بالمركز الـ 11 في الموسم الماضي.

وسيقود تدريب الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

الاتحاد السكندري إيمانويل أبيه ميركاتو
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: ميكالي وقع عقود قيادة منتخب الشباب مباشر منافس الأهلي - العين (2)-(0) أوكلاند.. تقنية الفيديو تلغي الثالث مباشر الكونفدرالية - المصري (1)-(1) الهلال الليبي.. جوووول صلاح محسن كما كشف في الجول.. كاف يعلن إقامة قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية 7 أكتوبر أفشة: فخور بوضع اسمي بجوار الخطيب وأبو تريكة.. وهذا هو حلم عمري خبر في الجول - الجونة يتوصل لاتفاق مع عصام صبحي لضمه في صفقة انتقال حر إمام عاشور: أتعلم الكثير من أفشة وهو بمثابة أخي "بالأسود والأبيض".. الكشف عن قميصي الزمالك لكأس السوبر الإفريقي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - فياريال (0)-(0) برشلونة.. إنذار مبكر 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: ميكالي وقع عقود قيادة منتخب الشباب 36 دقيقة | منتخب مصر
ريمونتادا معتادة في الـ+90.. ليفركوزن يقلب الطاولة على فولفسبورج ويزاحم بايرن 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأسرع مع رونالدو.. هالاند يصل للهدف رقم 100 والضحية شباك أرسنال 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر منافس الأهلي - العين (2)-(0) أوكلاند.. تقنية الفيديو تلغي الثالث 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الكونفدرالية - المصري (1)-(1) الهلال الليبي.. جوووول صلاح محسن 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل برشلونة - دومينيجيز وتوري أساسيان.. وأنسو فاتي على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل المصري – فيصل في وسط الملعب.. والشامي أساسي ضد الهلال ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 4 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي