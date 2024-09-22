مدير بايرن: سنحسم مستقبل نوير ومولر بهدوء

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 16:07

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

أكد كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أن مستقبل الثنائي المخضرم مانويل نوير وتوماس مولر مع النادي سيحسم بهدوء.

وتنتهي عقود مولر ونوير مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، في ظل اعتزالهما دوليا.

وقال فرويند في تصريحات لجريدة بيلد: "مستقبل مولر ونوير؟ لا نحتاج إلى الحديث كثيرًا عن مانويل وتوماس. نحن في محادثات جيدة معهما".

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وأضاف "إنهما في حالة جيدة حقًا في الوقت الحالي. لقد حققا بداية جيدة للموسم مع الفريق ونحن سعداء بوجودهما معنا".

وأكمل "سنتحدث معهما بهدوء في الأسابيع والأشهر المقبلة لمعرفة خططهما وكيف ينظران إلى أدوارهما".

ويرفض مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ التفكير في الاعتزال نهائيا في الوقت الحالي.

قبل أيام، قال نوير في تصريحات لجريدة كيكر: "إذا أنهينا الموسم الجديد بشكل ناجح مع الجهاز الفني الجديد، فهذا يعني أن الأمر سيكون ممتعا بالنسبة لي".

وأضاف "عندما يكون هناك متعة، فسأستمر بالتأكيد".

وينتهي عقد نوير - 38 عاما - مع بايرن بنهاية موسم 2024-2025.

وشدد "لن أدخل الموسم الجديد بالتفكير في الوداع بعد ذلك".

وأشارت بعض التقارير إلى أن نوير قد يمدد عقده مع النادي البافاري حتى صيف 2026.

أما مولر فقد تحدث عن احتمالية تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بنهاية الموسم الجاري.

قبل أيام، قال مولر لشبكة سكاي سبورت ألمانيا عن تجديد عقده: "دعونا نرى ما سيحدث، الأمر لا يتعلق بي أو بمدة العقد".

واختتم "أحاول فقط أن أظهر وأثبت للمدرب أنني خيار في التشكيل الأساسي، أنا أقاتل ضد زيادة عمر جسدي".

وسجل مولر للموسم الـ 16 على التوالي في الدوري الألماني معادلا كل من هولجير فاش وماتس هوملز وبيرند نيكيل وأولف ثون ومايكل زورك.

كما أصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات بقميص بايرن ميونيخ برصيد 710 مباراة متفوقا على سيب ماير.

وتوج مولر مع بايرن ميونيخ بجميع البطولات الممكنة في أعلى مستوى لكرة القدم الأوروبية.

وكذلك حصل على كأس العالم مع ألمانيا في 2014.

توماس مولر مانويل نوير بايرن ميونيخ
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