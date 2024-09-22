خبر في الجول - الجونة يتوصل لاتفاق مع عصام صبحي لضمه في صفقة انتقال حر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 15:57

كتب : عمرو نبيل

عصام صبحي - الإسماعيلي

أتم نادي الجونة اتفاقه مع عصام صبحي لاعب الإسماعيلي السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الجونة قد اتفق مع صبحي على ضمه في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد الظهير الأيمن صاحب الـ 35 عاما مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الماضي.

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صبحي كان قد انضم للإسماعيلي في عام 2021 قادما من مصر للمقاصة.

وخلال ثلاثة مواسم شارك صبحي مع الإسماعيلي في 67 مباراة وخلالها صنع هدفا وحيدا ولم يسجل.

وشارك صبحي مع الإسماعيلي خلال الموسم الماضي في 14 مباراة.

وسبق لصبحي تمثيل فريقي مصر للمقاصة وطلائع الجيش وبتروجت في الدوري المصري الممتاز.

وأنهى الجونة الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز 12 برصيد 39 نقطة، كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر.

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