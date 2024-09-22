إمام عاشور: أتعلم الكثير من أفشة وهو بمثابة أخي

شدد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي على أنه يتعلم الكثير داخل الملعب من زميله محمد مجدي "أفشة".

وفاز الأهلي على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

واستلم الأهلي درع دوري الموسم الماضي في احتفالية أقيمت بعد مباراة جور ماهيا.

وقال إمام عبر صفحة الأهلي الرسمية: "أشكر جماهير الأهلي بعد هذا الموسم الصعب لأنهم كانوا معنا منذ أول يوم حتى اليوم الأخير وأشكر مجلس الإدارة ومحمود الخطيب على الدعم، الآن لدينا مباراة هامة ويجب أن نستعد لها بشكل جيد".

وتابع "أعرف محمد مجدي أفشة منذ مدة طويلة وهو بمثابة أخي ومن الشرف لي اللعب معه بالملعب وهو لاعب كبير ونحن دائما ما نجلس سويا وأتعلم منه الكثير".

وواصل "أغلقنا ملف الاحتفالات وسنركز الآن على مواجهة الزمالك".

كما تحدث أفشة عبر الصفحة قائلا: "لا ألعب كثيرا ولكن الأهم هو الروح المتواجدة، إمام عاشور يلعب ودائما ما أسانده وأدعمه وأي كان من يلعب في النهاية المصلحة واحدة، وأي لاعب لا يشارك بالطبع يشعر بالحزن ولكن يجب عليه أن يتدرب بشكل جيد ليشارك ويثبت نفسه ويلعب وتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير هو الهدف المشترك في النهاية".

وأضاف "الكرة بدون جماهير ليس لها طعم وجماهير الأهلي عودونا على التواجد دائما خلفنا".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر بالسعودية.