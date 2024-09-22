"بالأسود والأبيض".. الكشف عن قميصي الزمالك لكأس السوبر الإفريقي

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلنت شركة ZATللملابس الرياضية عن قميص الزمالك الجديد والمخصص لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر.

وكشفت ZAT عن تصميم مخصص للزمالك لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

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وجاء القميص الأول باللون الأبيض المعتاد بالخطين الحمراوين، بينما كشفت أيضا الشركة عن قميص ثاني باللون الأسود الكامل وبدون خطوط.

وضمن تفاصيل القميص الأسود جاءت كلمة "الملكي" منقوشة داخل القميص مع وجود شكل تاج في أعلى القميص.

بينما سيرتدي حارس مرمى الزمالك اللون الذهبي.

وظهر أكثر من لاعب في الإعلان عن القميص الجديد وأبرزهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر وأحمد مصطفى زيزو ومحمد صبحي وناصر ماهر وحمزة المثلوثي.

وكان الزمالك قد ارتدى قميص مؤقت باللون السماوي من شركة ZAT خلال مواجهتي الشرطة الكيني في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات من الكونفدرالية بعد الفوز على الشرطة ذهابا وإيابا.

ويشارك الزمالك في كأس السوبر بصفته بطل الكونفدرالية في الموسم الماضي.

الزمالك كأس السوبر الإفريقي
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