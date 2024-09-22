بعد الخسارة بثلاثية.. مدرب اتحاد جدة: الهلال أفضل من الجميع وليس نحن فقط

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 14:18

كتب : FilGoal

الهلال

أقر الفرنسي لوران بلان مدرب فريق اتحاد جدة بأن منافسه الهلال له أفضلية كبيرة على جميع فرق الدوري السعودي.

حقق الهلال فوزا معتادا على منافسه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال بلان في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "لعبنا ضد فريقٍ كبيرٍ، وقوي، ولديه مدربٌ رائعٌ، ومستقر مع لاعبيه منذ عام كامل، وكانوا أفضل منا، وحاولوا حسم الأمور من الدقائق العشر الأولى، وهذا هو الواقع الذي شاهدناه".

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وأضاف "استقبال هدفين مبكرين ليس بالأمر الجيد، وهذا غير شكل المباراة بالكامل".

وأكمل بلان "الهلال أفضل من الجميع، وليس اتحاد جدة فقط، وكل الفرق السعودية خسرت أمامه".

وأردف "بالطبع أريد الفوز على الهلال، وأي مدرب يستطيع قول ذلك، لكن داخل الملعب أمام عناصرهم، والوقت الذي قضوه سويا، يظل تحقيق ذلك صعبًا للغاية".

وتابع "من الحكمة إدراك الفوارق بين الطرفين، مع ذلك كان في إمكان فريقي القتال أكثر والكرة بحوزته، لكن الهلال كان أفضل منا. لست سعيدًا بذلك، لكنها الحقيقة".

وواصل "المنافس لديه فريق رائع ومتجانس، وعالي المستوى، وأحييه على ما قدمه، علينا استيعاب هذه الحقيقة، والعمل للتحسن".

وسجل أهداف الهلال كل من ألكساندر ميتروفيتش (2) وسالم الدوسري، بينما أحرز كريم بنزيمة لاتحاد جدة.

وللمباراة السابعة على التوالي يفوز الهلال على النمور في جميع البطولات.

ويعود الانتصار الأخير لاتحاد جدة على الهلال في موسم 2020-2021 عندما انتصر بهدفين دون رد في الجولة 25 من الدوري السعودي.

وافتتح ميتروفيتش أهداف الهلال في الدقيقة الثالثة من صناعة روبن نيفيز.

وضاعف ميتروفيتش النتيجة في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وأنهى سالم دوسري أهداف فريقه من صناعة روبن نيفيز أيضا في الدقيقة 37.

وقلص بنزيمة النتيجة لكن كان قد تأخر الوقت في الدقيقة 86 بعد صناعة من موسى ديابي المتألق منذ انضمامه للاتحاد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 12 أي حقق العلامة الكاملة ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة التاسعة في المركز الثاني.

الهلال اتحاد جدة لوران بلان
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