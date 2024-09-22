استقالة الرئيس التنفيذي لروما

وافق مجلس إدارة نادي روما على الاستقالة التي تقدمت بها لينا سولوكو الرئيس التنفيذي للنادي.

وأفاد النادي في بيان: "يعلن نادي روما عن استقالة لينا سولوكو من منصبها كرئيس تنفيذي للنادي".

وأضاف البيان "نشكر لينا على خدمتها المتفانية خلال فترة صعبة للنادي ونتمنى لها التوفيق في المستقبل".

وأتم البيان "تظل الإدارة ملتزمة تماما بنمو ونجاح روما، مع استمرار التركيز على القيم التي تجعل نادينا أفضل".

ويأتي ذلك، بعد أيام من الإعلان عن التعاقد مع إيفان يوريتش لتولي مهمة المدير الفني خلفا لمدربه المقال دانييلي دي روسي.

وأعلن نادي روما صباح الأربعاء الماضي إقالة مدربه دانييلي دي روسي من تدريب الفريق.

ثم أعلن روما تعيين يوريتش مدربا جديدا له بشكل رسمي حتى صيف 2025.

وسبق للمدرب الكرواتي في إيطاليا تدريب أندية كروتوني وجنوى وهيلاس فيرونا.

كما قاد يوريتش تدريب تورينو بين عامي 2021-2024.

وأرجع روما إقالة دي روسي إلى البداية السيئة لروما في الدوري بالموسم الحالي.

دي روسي كان قد تولى روما في بداية الموسم الماضي خلفا لجوزيه مورينيو.

وقاد صاحب الـ 41 عاما الفريق لإنهاء الدوري بالمركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

وخسر الفريق في قبل نهائي الدوري الأوروبي من باير ليفركوزن.

ولم يحقق الفريق الفوز في الدوري الإيطالي حتى الآن بعد تعادله في 3 مباريات وخسارة مباراة واحدة.

ويحتل روما حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط بعد أول 4 جولات.

وبشكل عام قاد دي روسي فريق روما في 30 مباراة ونجح خلالها في تحقيق الفوز بـ 14 مباراة وتعادل في 9 وخسر 7 مباريات.