دوري المحترفين - وادي دجلة يتعاقد مع سيف تقا

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 13:54

كتب : رضا السنباطي

توقيع سيف تقا لـ وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة تعاقده مع المدافع التونسي سيف تقا قادما من الاتحاد السكندري.

سيف تقا

النادي : الاتحاد السكندري

وادي دجلة
الاتحاد السكندري

ونجح وادي دجلة في تدعيم صفوفه بضم كل من محمد أبو النجا وزياد أسامة ومحمد باستن ووينفول كوبينا وأحمد سيد "سكولز" وسعيد الونش وكمال أبو الفتوح.

ويستعد وادي دجلة لخوض منافسات دوري المحترفين بالموسم الجديد.

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صاحب الـ 33 عاما كان قد انتقل إلى الاتحاد السكندري مطلع الموسم الماضي.

وانضم تقا للدوري المصري في 2021 من بوابة سيراميكا كليوباترا ونجح في التتويج مع الفريق بكأس الرابطة المصرية.

وخلال الموسم الماضي شارك تقا مع الاتحاد السكندري في 32 مباراة وسجل خلالها هدفا وحيدا.

وسبق لسيف اللعب في أكثر من نادي تونسي أبرزهم الصفاقسي والإفريقي والاتحاد المنستيري.

كما سبق للاعب خوض تجربة الاحتراف الأوروبي من بوابة لانس الفرنسي في 2019.

ويقود وادي دجلة بدوري المحترفين المدرب محمد الشيخ.

سيف تقا الاتحاد السكندري وادي دجلة
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