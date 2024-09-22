أنشيلوتي يكشف حالة بيلينجهام وكارباخال بعد تعرضهما للإصابة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 12:55

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن موقف جود بيلينجهام وداني كارباخال بعد تعرضهما للإصابة خلال مواجهة إسبانيول.

وفاز ريال مدريد على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدأنا بشكل جيد وردة فعلنا كانت جيدة بعد تأخرنا، لقد قدمنا مباراة كاملة وكنا الأفضل وأنا سعيد".

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وواصل "كارباخال مصاب ولكنها مجرد كدمة ولا شيء خطير، وبيلينجهام كان لديه مشكلة بالكتف ولكن تم حلها ولعب المباراة بدون مشكلة، وسنرى كيف يشعر ولكن لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق".

وتابع "ربما أكون غير عادل بالنسبة لإنديرك لأنه يتدرب بشكل جيد ويمكنكم أن تروا جودته ولكن على الجانب الآخر يتواجد أمامه رودريجو وفينيسيوس ومبابي لذلك عليه أن يتحلى ببعض الصبر".

وواصل "هذا الموسم سجلنا هدف واحد فقط في الشوط الأول وتحدثت مع اللاعبين لمحاولة تغيير ذلك، والـ 38 مباراة بدون هزيمة تثبت أن الفريق لعب بشكل جيد ويلعب حاليا بشكل جيد وسيلعب بشكل جيد جدا".

وشدد "تشواميني لاعب وسط دفاعي رائع ويتأقلم جيدا عندما يلعب في الدفاع لأن تكوينه يساعده على اللعب كمدافع مع قدرته على قراءة الموقف".

وعن مستوى مودريتش قال: "الشخص الذي يحصل على دقائق أكثر يصل إلى مستواه الطبيعي سريعا ومودريتش دائما مضمون سواء لعب من الدقيقة الأولى أو من الدقيقة 70 دائما ما يلعب بأفضل أداء".

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