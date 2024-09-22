النصر يطلق قناته في منتصف أكتوبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 12:44

كتب : FilGoal

تيفو جماهير النصر أمام الهلال

ذكرت جريدة عكاظ أن نادي النصر السعودي سيطلق قناته منتصف أكتوبر المقبل.

وأوضح التقرير أن القناة ستنطلق باللغة الإنجليزية لمدة شهر بمواد خاصة عن نادي النصر ومن ثم تبدأ الانطلاقة باللغة العربية.

وتتضمن القناة عدة برامج متنوعة واستديوهات في مدينتي الرياض ولندن وبعض المدن العالمية لتحليل مباريات الفريق، حسب التقرير.

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وسيكون لقناة نادي النصر حضور في نقل مباريات الفريق بدءا من الموسم القادم.

ولفت التقرير إلى أن القناة ستبدأ البث ببعض المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها مع انطلاقة القناة.

ومن المقرر أن يكون هناك اشتراك رمزي للقناة، حسب جريدة عكاظ.

وأصبح اسم النصر معروفا على مستوى العالم بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو في يناير قبل الماضي.

انضمام رونالدو جذب العديد من الأسماء العالمية إلى الدوري السعودي الذي شهد نقلة كبيرة في شتى الأصعدة.

النصر النصر السعودي
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