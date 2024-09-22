كولر يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد احتفالية الدوري

وجه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رسالة مؤثرة لجماهير فريقه بعد احتفالية التتويج بلقب الدوري المصري موسم 2023-2024.

وقال كولر عبر حسابه على فيسبوك: "عشاق الأهلي الأعزاء.. من أعماق قلوبنا نشكركم على دعمكم الدائم وشغفكم الكبير خلال الموسم الماضي".

وأضاف "بدونكم، لم يكن الطريق إلى لقب البطولة ممكنا. نحن في الفريق نقدر ثقتكم ودعمكم لنا كثيرًا".

وأكمل "معًا، سنواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من النجاحات. بدعمكم، نحن أقوى من أي وقت مضى ومستعدون لمواجهة التحديات القادمة".

وأتم المدرب السويسري "شكرًا لولائكم الرائع.. دعونا نواصل تحقيق الإنجازات العظيمة".

وكرر الأهلي فوزه على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يحتفل بلقب الدوري المصري وسط جماهيره.

وتعد هذه هي المرة العاشرة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 22 في التاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

وللمباراة رقم 24 على التوالي لا يزال الأهلي بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، منذ الخسارة أمام صنداونز 2-5 في النسخة قبل الماضية.

وسجل ثلاثية الأهلي هذه المرة رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

وشهدت المباراة صناعة يحيى عطية الله لهدفين في مباراة إفريقية للمرة الأولى في مسيرته.

كما سجل ربيعة خامس أهدافه مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

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