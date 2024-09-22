يوسف أيمن: جماهير الأهلي هي الحافز لتحقيق النجاح.. وأفتقد محمد عبد المنعم

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول استعدادا للموسم الجديد - يوسف أيمن

شدد يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي على أن جماهير فريقه هي الحافز الأول لتحقيق النجاح.

يوسف أيمن

النادي : الأهلي

الأهلي

وانضم أيمن للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفاز الأهلي على جور ماهيا بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا ليتأهل إلى دور المجموعات.

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وقال أيمن عبر القناة الأولى: "أنا كنت واحد من جماهير الأهلي في السابق وسأظل كذلك وإن شاء الله الفترة المقبلة تكون بداية خير ونقدم ما تنتظره الجماهير".

وتابع "الجماهير هي الحافز الأول لنا وجماهير الأهلي ليست بانتظار أي شخص للحديث عنهم، في كل مباراة يحضرون لتشجيعنا لذلك نتمنى أن نكون عند حسن ظنهم".

وأضاف "أفتقد محمد عبد المنعم صديق الطفولة وأقول له إننا خلفه ونتابعه باستمرار ونتمنى لك النجاح".

ولم يشارك أيمن مع الأهلي حتى الآن في أي دقيقة منذ الانضمام للفريق.

يوسف أيمن الأهلي
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