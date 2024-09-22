مدرب بيراميدز: فخور بردة فعل اللاعبين ضد الجيش الرواندي.. وسنظهر بصورة أفضل مستقبلا

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورسيتش - مدرب بيراميدز

يرى كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز أن مواجهة الجيش الرواندي تعصبت بسبب الهدف المبكر الذي سكن مرماه.

وفاز بيراميدز على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا ليتأهل إلى دور المجموعات.

وقال يورتشيتش عبر المركز الإعلامي للنادي: "المباراة كانت صعبة للغاية بعد تسجيل الضيوف لهدف مبكرا والذي جعل الأمر أكثر صعوبة ولكنني فخور بردة فعل اللاعبين والعودة بكل قوة وتسجيل ثلاثة أهداف".

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وتابع "منذ أن توليت المسؤولية ومجلس الإدارة يدعمني بشدة والجهاز الفني واللاعبين يقدمون كل شيء ولذلك تحققت النتائج الرائعة بالمنافسة على الدوري حتى النهاية والتتويج بلقب كأس مصر ونسعى للمنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل".

وأضاف "سعيد بالدعم الذي أتلقاه في ملف التعاقدات ووجود عناصر جديدة بدأت تشارك مع بعضها البعض وتحتاج فقط للتجانس وستظهر بصورة أفضل مع المعسكر التحضيري الذي سيقام مستقبلا".

وسيلعب بيراميدز بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

بيراميدز كرونسلاف يوريتشيتش دوري أبطال إفريقيا
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