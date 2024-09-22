مواعيد مباريات الأحد 22 سبتمبر - سيتي ضد أرسنال.. ومنافس الأهلي في إنتركونتيننتال

تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

برايتون × نوتينجهام.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × أرسنال.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × ليجانيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتليتك بلباو × سيلتا فيجو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

فياريال × برشلونة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

رايو فايكانو × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا × لاتسيو.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

مونزا × بولونيا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

روما × أودينيزي.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

إنتر × ميلان.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

المصري × الهلال الليبي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الألماني

باير ليفركوزن.. فولفسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

شتوتجارت × بروسيا دورتموند.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

سان باولي × لايبزج.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

موناكو × لو هافر.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أنجيه × نانت.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

ستاد بريست × تولوز.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

مونبلييه × أوسكير.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

أولمبيك ليون × أولمبيك مارسيليا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

إنتركونتيننتال

العين × أوكلاند سيتي.. 6:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

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