مواعيد مباريات الأحد 22 سبتمبر - سيتي ضد أرسنال.. ومنافس الأهلي في إنتركونتيننتال
الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 10:28
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
برايتون × نوتينجهام.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
مانشستر سيتي × أرسنال.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
خيتافي × ليجانيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتليتك بلباو × سيلتا فيجو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
فياريال × برشلونة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
رايو فايكانو × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
فيورنتينا × لاتسيو.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
مونزا × بولونيا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
روما × أودينيزي.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
إنتر × ميلان.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
كأس الكونفدرالية الإفريقية
المصري × الهلال الليبي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الألماني
باير ليفركوزن.. فولفسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
شتوتجارت × بروسيا دورتموند.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
سان باولي × لايبزج.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
موناكو × لو هافر.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
أنجيه × نانت.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
ستاد بريست × تولوز.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
مونبلييه × أوسكير.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
أولمبيك ليون × أولمبيك مارسيليا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
إنتركونتيننتال
العين × أوكلاند سيتي.. 6:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا