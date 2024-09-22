مواعيد مباريات الأحد 22 سبتمبر - سيتي ضد أرسنال.. ومنافس الأهلي في إنتركونتيننتال

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 10:28

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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برايتون × نوتينجهام.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × أرسنال.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × ليجانيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتليتك بلباو × سيلتا فيجو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

فياريال × برشلونة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

رايو فايكانو × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا × لاتسيو.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

مونزا × بولونيا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

روما × أودينيزي.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

إنتر × ميلان.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

المصري × الهلال الليبي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الألماني

باير ليفركوزن.. فولفسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

شتوتجارت × بروسيا دورتموند.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

سان باولي × لايبزج.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

موناكو × لو هافر.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أنجيه × نانت.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

ستاد بريست × تولوز.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

مونبلييه × أوسكير.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

أولمبيك ليون × أولمبيك مارسيليا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

إنتركونتيننتال

العين × أوكلاند سيتي.. 6:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الأحد الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني كأس إنتركونتيننتال
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