والد أشرف داري يكشف موقفه من قمة السوبر الإفريقي

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 02:08

كتب : FilGoal

أشرف داري - مران الأهلي

كشف المغربي زهير داري والد أشرف داري مدافع الأهلي ووكيل أعماله عن حالة اللاعب وجاهزيته لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وقال داري الأب في تصريحاته لقناة الحياة: "أهنئ الأهلي نادي القرن بالفوز بالدوري والتتويج ليس جديدا عليه بل شيء روتيني".

وأضاف "اللاعب بدأ التدريبات مع فريقه بعد الإصابة و5 أيام ليست كافية ليلعب مباراة جور ماهيا".

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وأوضح "وإن شاء الله سيكون متاحا لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي".

وأكمل "أي لاعب يحلم باللعب للأهلي فهو ناد كبير بلاعبيه وإدارته".

واختتم "أشرف متعطش للفوز بالبطولات فقد كان لاعبا في الوداد ولعب تحت الضغوطات وفاز بالبطولات معه، وإن شاء الله سيكمل ذلك مع الأهلي".

وتعرض داري لإصابة مع منتخب المغرب أبعدته عن مباراتي الأهلي ضد جور ماهيا.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة 27 سبتمبر في المملكة العربية السعودية.

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