والد أشرف داري يكشف موقفه من فمة السوبر الإفريقي

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 02:08

كتب : FilGoal

أشرف داري - مران الأهلي

كشف المغربي زهير داري والد أشرف داري مدافع الأهلي ووكيل أعماله عن حالة اللاعب وجاهزيته لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وقال داري الأب في تصريحاته لقناة الحياة: "أهنئ الأهلي نادي القرن بالفوز بالدوري والتتويج ليس جديدا عليه بل شيء روتيني".

وأضاف "اللاعب بدأ التدريبات مع فريقه بعد الإصابة و5 أيام ليست كافية ليلعب مباراة جور ماهيا".

أخبار متعلقة:
الشحات: دعم الراحل العامري فاروق كان أحد أسباب فوز الأهلي بالدوري وعد من مروان عطية لجماهير الأهلي في احتفالية الدوري أشرف داري: متشوق للمشاركة مع الأهلي وتحقيق الانتصارات عطية الله: سنبذل كل جهدنا لإسعاد جماهير الأهلي في السوبر

وأوضح "وإن شاء الله سيكون متاحا لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي".

وأكمل "أي لاعب يحلم باللعب للأهلي فهو ناد كبير بلاعبيه وإدارته".

واختتم "أشرف متعطش للفوز بالبطولات فقد كان لاعبا في الوداد ولعب تحت الضغوطات وفاز بالبطولات معه، وإن شاء الله سيكمل ذلك مع الأهلي".

وتعرض داري لإصابة مع منتخب المغرب أبعدته عن مباراتي الأهلي ضد جور ماهيا.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة 27 سبتمبر في المملكة العربية السعودية.

أشرف داري الأهلي الدوري المصري السوبر الإفريقي
نرشح لكم
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتعاقد مع دعدور خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمد مجلي في صفقة انتقال حر الشحات: دعم الراحل العامري فاروق كان أحد أسباب فوز الأهلي بالدوري ثروت سويلم يكشف سبب سقوط قاعدة درع الدوري وموعد انطلاق الموسم الجديد وعد من مروان عطية لجماهير الأهلي في احتفالية الدوري هاني: كنا نلعب مباراة كل 3 أيام بينما كان منافسنا يلعب كل أسبوع ربيعة: أحترم الجماهير ولكن لا أستمع لها سلبا أو إيجابا أشرف داري: متشوق للمشاركة مع الأهلي وتحقيق الانتصارات
أخر الأخبار
والد أشرف داري يكشف موقفه من فمة السوبر الإفريقي 2 ساعة | الدوري المصري
اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني يتوجان ببطولة باريس المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
الدرجة الرابعة - بيان من أصحاب المركز الثاني لحسم موقفهم من التأهل للدرجة الثالثة 3 ساعة | القسم الثاني
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتعاقد مع دعدور 3 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمد مجلي في صفقة انتقال حر 4 ساعة | الدوري المصري
مبابي يواصل التسجيل.. ريال مدريد يقلب الطاولة على إسبانيول ويفوز برباعية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الشحات: دعم الراحل العامري فاروق كان أحد أسباب فوز الأهلي بالدوري 4 ساعة | الدوري المصري
ثروت سويلم يكشف سبب سقوط قاعدة درع الدوري وموعد انطلاق الموسم الجديد 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 4 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط