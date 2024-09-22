اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني يتوجان ببطولة باريس المفتوحة

توج مصطفى عسل لاعب نادي بالم هيلز ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش.

وفاز عسل المصنف الثالث في النهائي المصري الخاص على حساب علي فرج لاعب وادي دجلة بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

وفاز عسل بالشوطين الأول والثاني 11-7 و11-8.

بينما فاز فرج المصنف الأول بالشوط الثالث بنتيجة 11-4، وحسم مصطفى عسل المباراة في الرابع بنتيجة 11-7.

واستمرت المباراة النهائية للرجال لمدة 56 دقيقة.

وكان علي فرج قد تأهل بالفوز دييجو إلياس بنتيجة 3-2، بينما تأهل عسل بالفوز على النيوزيلندي بول كول بنفس النتيجة.

أما على مستوى السيدات، فازت نور الشربيني المصنفة الأولى بالبطولة على حساب نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية.

وتفوقت الشربيني بنتيجة 3-2 في الأشواط، حيث تقدمت جوهر بالشوط الأول 11-6.

وتعادلت نور الشربيني في الشوط الثاني بالفوز 11-3، ثم استردت نوران جوهر التقدم في الشوط الثالث بنتيجة 11-8.

وأكملت الشربيني عودتها بالفوز بآخر شوطين 11-7 و11-4 على الترتيب، في مباراة استمرت لمدة 64 دقيقة.

وكانت نوران قد فازت في نصف النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي بنتيجة 3-1.

أما نور الشربيني فقد فازت على روان العربي بنتيجة 3-0.

وبطولة باريس للاسكواش هي ثاني بطولات الموسم بعد الأولى التي أقيمت في مصر.