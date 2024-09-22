خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتعاقد مع دعدور

حسم الاتحاد السكندري صفقة صيفية جديدة لمدربه الجديد نيكوديموس بابافاسيليو، وهذه المرة لدعم حراسة المرمى.

وعلم FilGoal.com أن أحمد دعدور حارس مرمى سيراميكا كليوباترا السابق قد وقع على عقود انتقاله إلى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.

وسينضم الحارس في الأيام المقبلة إلى تدريبات فريقه، كما سيتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.

وانضم دعدور إلى نادي سيراميكا كليوباترا في صيف 2023، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمد كوكو حارس مرمى الفريق.

ولعب دعدور خلال مسيرته لأندية المقاصة، والأسيوطي ثم بيراميدز بمسماه الجديد، وإيسترن كومباني، والمصري، ثم سيراميكا كليوباترا في خطوته الأخيرة.

وحقق سيراميكا كليوباترا بطولة كأس الرابطة موسمين على التوالي.

وكان دعدور اتهم أحد المسؤولين في سيراميكا كليوباترا بمساومته وإجباره على فسخ تعاقده والإساءة لسمعته..طالع تفاصيل التصريحات من هنا

فيما رد مصدر من نادي سيراميكا مطالبا اتحاد الكرة بالتحقيق في الأمر.