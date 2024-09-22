خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمد مجلي في صفقة انتقال حر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 00:43

كتب : عمرو نبيل

محمد مجلي لاعب المقاولون العرب

ضم نادي حرس الحدود محمد مجلي لاعب المقاولون العرب السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن مجلي وقع على عقود انضمامه لحرس الحدود لمدة موسمين.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق حرس الحدود لضم أحمد طعيمة لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

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بالإضافة إلى الاتفاق للتعاقد مع أحمد عماد لاعب المصري السابق.

كان من المقرر أن يقضي عماد موسمين مع الداخلية على سبيل الإعارة، إلا أنه تم قطع الإعارة خلال الصيف الجاري ليعود إلى الفريق البورسعيدي مرة أخرى.

وقرر المصري ألا يتم قيده في القائمة الأولى وبالتالي أصبح حرا، ولذلك اتفق حرس الحدود على ضمه.

ويتولى محمد يوسف مدرب الأهلي السابق تدريب حرس الحدود في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

الدوري المصري حرس الحدود محمد مجلي أحمد طعيمة محمد يوسف
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