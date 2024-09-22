خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمد مجلي في صفقة انتقال حر
الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 00:43
كتب : عمرو نبيل
ضم نادي حرس الحدود محمد مجلي لاعب المقاولون العرب السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
محمد مجلي
النادي : لاعب حر
وعلم FilGoal.com أن مجلي وقع على عقود انضمامه لحرس الحدود لمدة موسمين.
وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق حرس الحدود لضم أحمد طعيمة لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.
بالإضافة إلى الاتفاق للتعاقد مع أحمد عماد لاعب المصري السابق.
كان من المقرر أن يقضي عماد موسمين مع الداخلية على سبيل الإعارة، إلا أنه تم قطع الإعارة خلال الصيف الجاري ليعود إلى الفريق البورسعيدي مرة أخرى.
وقرر المصري ألا يتم قيده في القائمة الأولى وبالتالي أصبح حرا، ولذلك اتفق حرس الحدود على ضمه.
ويتولى محمد يوسف مدرب الأهلي السابق تدريب حرس الحدود في الدوري الممتاز الموسم المقبل.
نرشح لكم
والد أشرف داري يكشف موقفه من فمة السوبر الإفريقي خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتعاقد مع دعدور الشحات: دعم الراحل العامري فاروق كان أحد أسباب فوز الأهلي بالدوري ثروت سويلم يكشف سبب سقوط قاعدة درع الدوري وموعد انطلاق الموسم الجديد وعد من مروان عطية لجماهير الأهلي في احتفالية الدوري هاني: كنا نلعب مباراة كل 3 أيام بينما كان منافسنا يلعب كل أسبوع ربيعة: أحترم الجماهير ولكن لا أستمع لها سلبا أو إيجابا أشرف داري: متشوق للمشاركة مع الأهلي وتحقيق الانتصارات