مبابي يواصل التسجيل.. ريال مدريد يقلب الطاولة على إسبانيول ويفوز برباعية

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 00:25

كتب : محمد رؤوف

ريال مدريد - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

قلب ريال مدريد الطاولة على منافسه إسبانيول بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من داني كارباخال ورودريجو وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

بينما أحرز تيبو كورتوا هدف إسبانيول الوحيد بالخطأ في مرماه.

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وأصبح مبابي ثاني لاعب من ريال مدريد يتمكن من التسجيل في ثلاث مباريات متتالية من ركلات ترجيح في القرن الـ21، منذ كريم بنزيمة عندما حقق ذلك بين مارس وأبريل في عام 2022.

وللمباراة الرابعة على التوالي يتمكن مبابي من التسجيل ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إذ أحرز 5 أهداف في أربع مباريات.

وتمكن فينيسيوس جونيور من التسجيل والصناعة رغم دخوله للمباراة كبديل في الدقيقة 55 لأول مرة في مسيرته مع النادي الملكي.

وبات كورتوا أول حارس لريال مدريد يسجل بالخطأ في مرماه في بطولة الدوري الإسباني خلال القرن الحالي.

وافتتح كورتوا التسجيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 59 سجل كارباخال هدف التعادل بعدما فشل حارس إسبانيول في مسك الكرة ليضعها كارباخال بسهولة في الشباك.

وأكمل رودريجو العودة في الدقيقة 75 بعد عرضية أرضية بوجه القدم الخارجي من فينيسيوس وسددها رودريجو مباشرة في المرمى.

واستطاع فينيسيوس تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة من كيليان مبابي وضعته في موقف 1 على 1 وتمكن من التسجيل في الدقيقة 78.

وأنهى مبابي الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني كيليان مبابي فينيسيوس جونيور
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