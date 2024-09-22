الشحات: دعم الراحل العامري فاروق كان أحد أسباب فوز الأهلي بالدوري

يرى حسين الشحات لاعب الأهلي أن الدعم الذي تلقاه الفريق من مجلس الإدارة كان أهم أسباب التتويج بالدوري الموسم الماضي.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الدوري الماضي كان صعبا للغاية ولكن مجلس الإدارة كان يدعمنا دائما بقيادة محمود الخطيب والراحل العامري فاروق، واستطعنا الفوز في كل المباريات المهمة رغم الضغط الكبير".

وأضاف "كانت سنة صعبة جدا علينا وسافرنا كثيرا ولم نحصل على راحة وكان مطلوب منا الفوز بكل المباريات ومع التركيز استطعنا تحقيق ذلك وحصد لقب الدوري".

وأتم تصريحاته "الجمهور يريد تحقيق الفوز في كل المباريات ولا أعتبر أن هذا ضغط على اللاعبين، فنحن نحقق البطولات حتى نسعد الجمهور الذي يشجعنا ويدعمنا باستمرار".

وفاز الأهلي بالدوري للمرة 44 في التاريخ بعد منافسة قوية مع بيراميدز.

وخلال الدوري حقق الأهلي رقما قياسيا بالفوز في 21 مباراة متتالية.