ثروت سويلم يكشف سبب سقوط قاعدة درع الدوري وموعد انطلاق الموسم الجديد

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عن سر سقوط قاعدة درع الدوري الجديد أثناء احتفالية الأهلي، وعن موعد بداية الدوري للموسم الجديد.

وقال سويلم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الدرع ينفصل عن قاعدته ولكن الشركة المصممة لم تكن تعرف أن الدرع يمكن أن يتم حمله بطريقة مختلفة، وبالتالي رفع الشناوي للدرع من الأعلى أسفر عن سقوط القاعدة. هذه الأمور واردة في البداية وسنتلافاها لاحقا".

وأضاف "الشركة المنفذة عرضت عدة نماذج لشكل الدرع على الرابطة والشركة المتحدة وفي النهاية اخترنا التصميم الحالي".

وأوضح "الدرع القديم سيتم عرضه في متحف اتحاد الكرة في مقره الجديد بمشروع الهدف، وسيتم افتتاح هذا المتحف قريبا".

وأكمل "الدوري الجديد سينطلق يوم 30 أكتوبر وينتهي في النصف الأول من يونيو 2025، وسيتم إعلان موعد السوبر المصري وكذلك الجدول الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر".

وتابع "حين يتم الإعلان عن مواعيد الدوري لن تكون هناك مؤجلات. نعلم أن الأهلي سيلعب في كأس إنتركونتيننتال يوم 29 أكتوبر، ولن يتم تأجيل مباراة الأهلي في الجولة الأولى".

واختتم "لم تتم مناقشة مسألة تشفير الدوري في اجتماع الأندية. هذه فكرة محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب لدعم موارد الأندية، وهذا لن يكلف المواطن سوى 100 جنيه سنويا، ولكني لم أطالب بذلك لأني لست صاحب القرار".