للمباراة السابعة تواليا.. الهلال يحقق فوزا معتادا على الاتحاد بثلاثية

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 23:57

كتب : FilGoal

الهلال

حقق الهلال فوزا معتادا على منافسه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أهداف الهلال كل من أليكساندر ميتروفيتش (2) وسالم الدوسري، بينما أحرز كريم بنزيمة لاتحاد جدة.

وللمباراة السابعة على التوالي يفوز الهلال على الاتحاد في جميع البطولات.

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ويعود الانتصار الأخير للاتحاد على الهلال في موسم 2020-2021 عندما انتصر بهدفين دون رد في الجولة 25 من الدوري السعودي.

وافتتح ميتروفيتش أهداف الهلال في الدقيقة الثالثة من صناعة روبن نيفيز.

وضاعف ميتروفيتش النتيجة في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وأنهى سالم دوسري أهداف فريقه من صناعة روبن نيفيز أيضا في الدقيقة 37.

وقلص بنزيمة النتيجة لكن كان قد تأخر الوقت في الدقيقة 86 بعد صناعة من موسى ديابي المتألق منذ انضمامه للاتحاد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 12 أي حقق العلامة الكاملة ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة التاسعة في المركز الثاني.

الهلال الاتحاد الدوري السعودي أليكساندر ميتروفيتش
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