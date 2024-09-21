أبطال إفريقيا - برأسية ماييلي وقميص إيهاب جلال.. بيراميدز يتأهل بالفوز على الجيش الرواندي

حسم بيراميدز تأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 3-1 في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

البداية أتت في الدقيقة 11 بتقدم مبكر للجيش الرواندي عن طريق داوودا سيدو، بتسديدة سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 45 تمكن محمد الشيبي من إدراك التعادل لبيراميدز بعد تمريرة من فخري لاكاي.

وكاد رمضان صبحي يتقدم في الدقيقة 58 ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 61 سجل أحمد سامي ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأخيرا تقدم بيراميدز في الدقيقة 67 بهدف فيستون ماييلي، برأسية بعد عرضية من مصطفى فتحي.

ورفع اللاعبون قميصا لتخليد ذكرى المدرب الراحل إيهاب جلال بعد الهدف.

وأتى عبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما بدلا من مصطفى فتحي ورمضان صبحي بعد الهدف.

وفي الدقيقة 80 حل كريم حافظ بدلا من لاكاي.

ثم أتى محمود عبد الحفيظ زلاكة وأحمد توفيق بدلا من محمد حمدي وبلاتي توريه في الدقيقة 89.

وسريعا سقط زلاكة داخل منطقة الجزاء ليتحصل على ركلة جزاء سجل منها كريم حافظ الهدف الثالث في الدقيقة 93.

بذلك يتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات برفقة الأهلي الذي حسم تأهله أمام جور ماهيا الكيني.