هاني: كنا نلعب مباراة كل 3 أيام بينما كان منافسنا يلعب كل أسبوع

أبدى محمد هاني لاعب الأهلي سعادته بالاحتفال بالدوري والفوز على جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حققت 24 بطولة مع الأهلي وأنا سعيد بذلك".

وأضاف "الحمد لله كل شيء سار بشكل جيد وهؤلاء اللاعبين يستحقون التتويج بالدوري".

وأوضح "كنا نلعب مباراة كل 3 أيام بينما كان منافسنا يلعب مباراة كل أسبوع، وحسمنا الدوري قبل نهايته".

واختتم "أعمارنا متقاربة في الجيل الحالي واكتسبنا الخبرات معا وكل اللاعبين رجال، وأتمنى أن نستمر معا".

وكرر الأهلي فوزه على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي هذه المرة رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

وتعد هذه هي المرة العاشرة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 22 في التاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

وللمباراة رقم 24 على التوالي لا يزال الأهلي بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، منذ الخسارة أمام صنداونز 2-5 في النسخة قبل الماضية.

وشهدت المباراة صناعة يحيى عطية الله لهدفين في مباراة إفريقية للمرة الأولى في مسيرته.

كما سجل ربيعة خامس أهدافه مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.