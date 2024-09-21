ربيعة: أحترم الجماهير ولكن لا أستمع لها سلبا أو إيجابا

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 22:41

كتب : Filgoal Team

الأهلي - جورماهيا - رامي ربيعة

رفض رامي ربيعة مدافع الأهلي الالتفات للانتقادات التي تعرض لها، وذلك في تصريحاته عقب فوز الأهلي على جور ماهيا.

وقال ربيعة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الجمهور مهما قال إني جيد أو سيئ لن يفيدني".

وأوضح "إن اقتنع الجمهور بي ولم يقتنع المدرب فلن ألعب. الجمهور مهما يسب أحترمه وكذلك أحترم الإعلام ولكني لا أستمع لهم".

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وواصل "الأهلي يطالب بالبطولات دائما واكتسبت ذلك منه منذ الصغر".

واختتم "أريد أن أقدم كل ما أملك لمساعدة زملائي مثلما يساعدونني. روح الجماعة هي الأهم".

كرر الأهلي فوزه على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي هذه المرة رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

وتعد هذه هي المرة العاشرة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 22 في التاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

وللمباراة رقم 24 على التوالي لا يزال الأهلي بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، منذ الخسارة أمام صنداونز 2-5 في النسخة قبل الماضية.

وشهدت المباراة صناعة يحيى عطية الله لهدفين في مباراة إفريقية للمرة الأولى في مسيرته.

كما سجل ربيعة خامس أهدافه مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

رامي ربيعة الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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