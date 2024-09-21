أشرف داري: متشوق للمشاركة مع الأهلي وتحقيق الانتصارات

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 22:40

كتب : FilGoal

أشرف داري - مران الأهلي

عبر أشرف داري مدافع الأهلي عن رغبته المشاركة في المباريات مع فريقه في الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي بثلاثية على جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الأحمر إلى دور المجموعات.

وقال أشرف داري عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا سعيد بتواجدي في ناد كبير مثل الأهلي ومتشوق لخوض المباريات المقبلة وتقديم كل ما لدي لإسعاد الجمهور".

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وأضاف "دعم جمهور الأهلي يسعدني وكذلك هتافهم لي من المدرجات وأتمنى أن أكون جزءا من النادي لأحقق أكبر كم من البطولات الممكنة".

وانضم المغربي أشرف داري للأهلي قادما من بريست الفرنسي في الانتقالات الجارية.

وتعرض داري للإصابة مع منتخب المغرب أبعدته عن مباراتي الأهلي ضد جور ماهيا.

الأهلي أشرف داري
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