أشرف داري: متشوق للمشاركة مع الأهلي وتحقيق الانتصارات
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 22:40
كتب : FilGoal
عبر أشرف داري مدافع الأهلي عن رغبته المشاركة في المباريات مع فريقه في الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.
وفاز الأهلي بثلاثية على جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الأحمر إلى دور المجموعات.
وقال أشرف داري عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا سعيد بتواجدي في ناد كبير مثل الأهلي ومتشوق لخوض المباريات المقبلة وتقديم كل ما لدي لإسعاد الجمهور".
وأضاف "دعم جمهور الأهلي يسعدني وكذلك هتافهم لي من المدرجات وأتمنى أن أكون جزءا من النادي لأحقق أكبر كم من البطولات الممكنة".
وانضم المغربي أشرف داري للأهلي قادما من بريست الفرنسي في الانتقالات الجارية.
وتعرض داري للإصابة مع منتخب المغرب أبعدته عن مباراتي الأهلي ضد جور ماهيا.
نرشح لكم
والد أشرف داري يكشف موقفه من فمة السوبر الإفريقي خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتعاقد مع دعدور خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمد مجلي في صفقة انتقال حر الشحات: دعم الراحل العامري فاروق كان أحد أسباب فوز الأهلي بالدوري ثروت سويلم يكشف سبب سقوط قاعدة درع الدوري وموعد انطلاق الموسم الجديد وعد من مروان عطية لجماهير الأهلي في احتفالية الدوري هاني: كنا نلعب مباراة كل 3 أيام بينما كان منافسنا يلعب كل أسبوع ربيعة: أحترم الجماهير ولكن لا أستمع لها سلبا أو إيجابا