إمام عاشور: أتمنى أن يمنحنا وسام أبو علي الفوز في المباريات الصعبة

يتمنى إمام عاشور لاعب الأهلي بأن زميله وسام أبو علي يمنح لفريقه الفوز في المباريات الصعبة وذلك بعد الانتصار على جور ماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

وقال إمام عاشور لقناة أون تايم سبورتس: "وسام أبو علي قدم موسما رائعا معنا، وهو إضافة كبيرة لنا وأتمنى أن يمنحنا الفوز في المباريات الصعبة".

واختتم "نحتفل اليوم بالدوري، ومن الغد سنركز على مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي".

كرر الأهلي فوزه على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي هذه المرة رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

وتعد هذه هي المرة العاشرة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 22 في التاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

وللمباراة رقم 24 على التوالي لا يزال الأهلي بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، منذ الخسارة أمام صنداونز 2-5 في النسخة قبل الماضية.

وشهدت المباراة صناعة يحيى عطية الله لهدفين في مباراة إفريقية للمرة الأولى في مسيرته.

كما سجل ربيعة خامس أهدافه مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.