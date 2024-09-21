كولر: لن نضيف أي صفقة أخرى إلا في حالة واحدة

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 22:31

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - سموحة - الأهلي

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أن ناديه لن يبرم أي صفقات جديدة إلا في حالة واحدة.

وفاز الأهلي بثلاثية على جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الأحمر إلى دور المجموعات.

وقال كولر عبر قناة أون تايم سبورتس في احتفالية التتويج بالدوري: "حتى الآن لن نضيف أي لاعب جديد في فترة الانتقالات الحالية إلا في حالة حدوث ظروف اضطرارية".

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وأضاف "منذ قدومي للأهلي والجمهور يركز بكل قوة في المباريات النهائية خصوصا الكأس ضد الزمالك وهذا أمر طبيعي".

وواصل "لعبنا في الموسم الماضي مباريات كثيرة جدا وفي النهاية حققنا 4 بطولات وهذا أمر جيد جدا".

وأكمل "فُرض علينا الفوز في كل المباريات في الدوري الموسم الماضي لنحقق اللقب وهذا أعطى كل مباراة أهمية كبيرة".

وأشار "الفريق أدى بشكل رائع وأظهر شخصيته الحقيقية في مباريات كثيرة ولذلك أنا فخور باللاعبين".

وأكد "توقع من يفوز بالبطولة أمر صعب ولكن الأهلي بوضعه وتاريخه فهو مرشح للفوز بالبطولة كل سنة".

وأردف "اللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني بشكل جيد ولذلك استطعنا الفوز بالدوري".

واستطرد "أنا سعيد جدا بحراس الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير والثنائي قدم أداء كبير جدا ويستحق الانضمام للمنتخب، وأصبحنا لدينا ثنائي حراس على مستوى عالي جدا".

وفسر في نهاية حديثه "كان صعب جدا أن يحصل الناشئين على فرصة للمشاركة مع الفريق ولذلك خروجهم للإعارة لاكتساب الخبرات أمر مهم جدا بدلا من استمرارهم مع الفريق دون اللعب".

الأهلي مارسي كولر
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