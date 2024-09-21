أفشة: أرقامي تقترب من أساطير الأهلي

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 22:18

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول استعدادا للموسم الجديد - أفشة

أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي سعادته بمراسم تتويج الأهلي بالدوري، والفوز على جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أفشة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "موسم صعب وطويل توجناه بـ 4 بطولات ولدينا بطولة جديدة في السوبر الإفريقي نسعى للتتويج بها".

وأضاف "جمهور الأهلي صاحب فضل كبير على أي لاعب في النادي. هتافهم باسمي يسعدني في أي لحظة".

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وأكمل "اليوم كانت تمريرتي الحاسمة رقم 49 مع الأهلي. أتابع أرقامي وأرقام أساطير النادي لأني أريد تسجيل اسمي في تاريخه".

كرر الأهلي فوزه على جور ماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي هذه المرة رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

وتعد هذه هي المرة العاشرة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 22 في التاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

وللمباراة رقم 24 على التوالي لا يزال الأهلي بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، منذ الخسارة أمام صنداونز 2-5 في النسخة قبل الماضية.

وشهدت المباراة صناعة يحيى عطية الله لهدفين في مباراة إفريقية للمرة الأولى في مسيرته.

كما سجل ربيعة خامس أهدافه مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

محمد مجدي أفشة الأهلي
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