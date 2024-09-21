سام مرسي يكشف كيف سجل هدفه المتأخر أمام ساوثامبتون

أبدى سام مرسي لاعب إبسويتش تاون رضاه عن التعادل مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مرسي في تصريحاته لقناة إبسويتش تاون عبر يوتيوب: "امتلكنا فرصا جيدة. لا يزال هناك أشياء يجب أن نعمل عليها ولكن التعادل مستحق".

وأضاف "رد فعل الفريق كان جيدا ولعبنا فترات جيدة في المباراة. شاهدنا ساوثامبتون طوال الأسبوع وهو فريق جيد ويسيطر على الاستحواذ".

وأوضح "هدف ساوثامبتون كان جيدا بصراحة وهذه الأشياء تحدث، ولكن رد فعلنا كان جيدا وكان يمكننا الفوز ولكننا حصلنا على التعادل".

وأكمل "نعمل على مواصلة التحسن ولدينا العديد من اللاعبين الجدد، وإن واصلنا التحسن سنفوز بالمباريات".

وعن هدفه قال: "لمست الكرة بالشكل الصحيح وحاولت تسديدها بأفضل طريقة ممكنة ولحسن حظي سكنت الشباك".

واختتم "دعم الجماهير رائع ومبارياتنا خارج الأرض لا تصدق في المواسم الأخيرة".

ساوثامبتون تقدم بهدف ديبلينج في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من المخضرم آدم لالانا.

ولكن في الدقيقة 95 وبعد أن كاد ساوثامبتون يحقق فوزه الأول هذا الموسم، أحبط سام مرسي آمال القديسين بتسديدة من خارج المنطقة.

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مرسي منح إبسويتش تعادله الثالث هذا الموسم من 5 مباريات.

ويحتل إبسويتش الصاعد حديثا المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

بينما حصد ساوثامبتون نقطته الأولى، ليتواجد في المركز الثامن عشر.

وكان إبسويتش قد حقق مسيرة مميزة في آخر موسمين، بالتأهل مرتين على التوالي من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.