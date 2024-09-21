سام مرسي يكشف كيف سجل هدفه المتأخر أمام ساوثامبتون
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 22:15
كتب : FilGoal
أبدى سام مرسي لاعب إبسويتش تاون رضاه عن التعادل مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال مرسي في تصريحاته لقناة إبسويتش تاون عبر يوتيوب: "امتلكنا فرصا جيدة. لا يزال هناك أشياء يجب أن نعمل عليها ولكن التعادل مستحق".
وأضاف "رد فعل الفريق كان جيدا ولعبنا فترات جيدة في المباراة. شاهدنا ساوثامبتون طوال الأسبوع وهو فريق جيد ويسيطر على الاستحواذ".
وأوضح "هدف ساوثامبتون كان جيدا بصراحة وهذه الأشياء تحدث، ولكن رد فعلنا كان جيدا وكان يمكننا الفوز ولكننا حصلنا على التعادل".
وأكمل "نعمل على مواصلة التحسن ولدينا العديد من اللاعبين الجدد، وإن واصلنا التحسن سنفوز بالمباريات".
وعن هدفه قال: "لمست الكرة بالشكل الصحيح وحاولت تسديدها بأفضل طريقة ممكنة ولحسن حظي سكنت الشباك".
واختتم "دعم الجماهير رائع ومبارياتنا خارج الأرض لا تصدق في المواسم الأخيرة".
ساوثامبتون تقدم بهدف ديبلينج في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من المخضرم آدم لالانا.
ولكن في الدقيقة 95 وبعد أن كاد ساوثامبتون يحقق فوزه الأول هذا الموسم، أحبط سام مرسي آمال القديسين بتسديدة من خارج المنطقة.
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👑#SOUIPS pic.twitter.com/BNO4oYyWc9— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) September 21, 2024
مرسي منح إبسويتش تعادله الثالث هذا الموسم من 5 مباريات.
ويحتل إبسويتش الصاعد حديثا المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.
بينما حصد ساوثامبتون نقطته الأولى، ليتواجد في المركز الثامن عشر.
وكان إبسويتش قد حقق مسيرة مميزة في آخر موسمين، بالتأهل مرتين على التوالي من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.