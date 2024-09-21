للمباراة الثالثة تواليا.. مرموش يسجل ويقود فرانكفورت للفوز على مونشنجلادباخ

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 21:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش

انتصر أينتراخت فرانكفورت على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل هوجو لارسون وعمر مرموش ثنائية فرانكفورت.

ولعب الدولي المصري عمر مرموش المباراة بشكل أساسي، حتى خرج في الدقيقة 85 ودخل نيلس نكونكو بدلا منه.

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وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن مرموش من التسجيل، إذ أحرز في شباك هوفينهايم وفولفسبورج والآن ضد مونشنجلادباخ.

ووصل مرموش للمساهمة رقم 31 مع فرانكفورت إذ سجل 22 هدفا وصنع 9 آخرين.

وافتتح لارسون النتيجة في الدقيقة 30 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة أنسجار كناوف.

وضاعف مرموش النتيجة في الدقيقة 80 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة جيان ماتيو باهويا.

وبهذا الفوز وصل فرانكفورت للنقطة التاسعة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد مونشنجلادباخ عند النقطة الثالثة في المركز الـ14.

إينتراخت فرانكفورت بوروسيا مونشنجلادباخ الدوري الألماني عمر مرموش
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