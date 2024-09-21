انتهت الدوري السعودي - الهلال (3)-(1) الاتحاد

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 86: جووووول كريم بنزيمة من صناعة موسى ديابي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: جوووووول سالم الدوسري.

ق 14: جووووووووول ميتروفيتش من ركلة جزاء.

ق 3: جووووول ألكساندر ميتروفيتش.

ميتروفيتش الهلال الاتحاد
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