انتهت الدوري السعودي - الهلال (3)-(1) الاتحاد
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 21:17
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.
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ق 86: جووووول كريم بنزيمة من صناعة موسى ديابي.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 37: جوووووول سالم الدوسري.
ق 14: جووووووووول ميتروفيتش من ركلة جزاء.
ق 3: جووووول ألكساندر ميتروفيتش.
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