انتهت الدوري السعودي - الهلال (3)-(1) الاتحاد

تقرير: اجتماع طارئ من إنفانتينو بسبب عدم الاتفاق لإذاعة كأس العالم للأندية 2025

فلسطين تعلن قبول اعتذار الكويت ونقل مباراتهما إلى قطر

تريزيجيه: حزين على الخسارة من الهلال.. والريان يلعب للفوز حتى إذا كان يواجه منتخب العالم